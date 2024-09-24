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Tekirdağ'da otomobilde 44 sikke ele geçirildi!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 14:21
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Tekirdağ’da otomobilde 44 sikke ele geçirildi!

Tekirdağ'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

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