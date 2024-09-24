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Alp Kavasoğlu neden öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 14:00 Güncelleme: 24.09.2024 14:01
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Alp Kavasoğlu neden öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir?

43 yaşındaki ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Güzellik ve moda dünyasında önemli bir yere sahip olan Kavasoğlu, 2016 yılında Hande Sarıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği "Böyle Çok Daha Güzelsin" programında, Sema Çelebi ile birlikte jüri koltuğunda yer almıştı. Sektördeki yeteneği ve başarılı kariyeriyle tanınan Kavasoğlu'nun ani vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derinden üzdü.

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