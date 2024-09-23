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Bursa'dan kahreden haber! Eğitim uçağı düştü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 09:38 Güncelleme: 23.09.2024 11:23
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Bursa’dan kahreden haber! Eğitim uçağı düştü

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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