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Bursa'da kontrolden çıkan servis devrildi: 13 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 23.09.2024 09:37 Güncelleme: 23.09.2024 10:20
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Bursa’da kontrolden çıkan servis devrildi: 13 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada araçta bulunan şoför de dahil olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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