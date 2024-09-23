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Deprem konutları tam gaz devam ediyor! Bakan Kurum: Vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 10:11 Güncelleme: 23.09.2024 10:28
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Deprem konutları tam gaz devam ediyor! Bakan Kurum: Vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

Hükümet asrın felaketinin yaralarını sarmak için yaptığı kalıcı konutlarla depremzedelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay'da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

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