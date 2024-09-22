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Şehit askerin yakınları kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.09.2024 15:35
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Şehit askerin yakınları kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." dedi.

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