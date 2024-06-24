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Elazığ'da katliam gibi kaza! Minibüs istinat duvarına çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 01:40
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Elazığ’da katliam gibi kaza! Minibüs istinat duvarına çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Feci kaza, Elazığ'da meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüsün istinat duvarına çarptı. Katliam gibi kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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