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Gümüşhane'de feci kaza! Otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 22.09.2024 15:39
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Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Öte yandan, kazada yaralanan ve iç kanama şüphesi olan 7 yaşındaki C.S. Çırak buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

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