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Pendik’te yürekler ağza geldi! Denize düşen kadın son anda kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 22.09.2024 15:29
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Pendik’te yürekler ağza geldi! Denize düşen kadın son anda kurtarıldı

Pendik’te denize düşen kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, denize düşen kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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