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Hindistan havalimanında çatı kazası: 1 ölü 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:09
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Hindistan havalimanında çatı kazası: 1 ölü 4 yaralı

Hindistan'nın başkentindeki havalimanının çatısı şiddetli yağış sebebiyle çöktü. Yerel basın, hafta boyunca devam eden yağışlar sebebiyle çatının çöktüğünü ifade ederek olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

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