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Bilecik'te dehşet veren kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 01.07.2024 00:14
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Bilecik’te dehşet veren kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 AAT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Kazada, araç sürücüsü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Çakın'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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