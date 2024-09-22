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Nevşehir'de feci kaza! Turistleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 16:01 Güncelleme: 22.09.2024 16:12
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Nevşehir’de feci kaza! Turistleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Aksaray kara yolunda turistleri taşıyan minibüsün devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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