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Diyarbakır’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 16:22
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Diyarbakır’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

Diyarbakır’da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler araçlarının dörtlülerini yakıp ilerlemek zorunda kaldı. Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarında cadde suyla dolarken, bazı tezgahlardaki meyve ve sebzeler suya kapıldı.

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