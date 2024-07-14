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Erzurum'da heyelan nedeniyle feci kaza! Anne öldü bebeği kayıp

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.07.2024 01:29
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Erzurum’da heyelan nedeniyle feci kaza! Anne öldü bebeği kayıp

Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan faciaya neden oldu. Heyelanın etkisiyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne hayatını kaybetti, 8 aylık bebeği ise kayboldu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne ve bebeğini ölüm ayırdı.

Suriye uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek'in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI

Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 AYLIK BEBEK KAYIP

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu. Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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