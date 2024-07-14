Erzurum’da heyelan nedeniyle feci kaza! Anne öldü bebeği kayıp

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI

Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 AYLIK BEBEK KAYIP

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu. Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.