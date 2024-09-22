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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 15:50 Güncelleme: 22.09.2024 15:54
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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:33 meydana gelen depremin derinliği 14.31 kilometre olarak ölçüldü.

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