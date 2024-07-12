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Bursa'da feci kaza! Otomobil demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarptı | Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.07.2024 05:33
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Bursa’da feci kaza! Otomobil demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarptı | Çok sayıda yaralı var

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce demir korkuluklara, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

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