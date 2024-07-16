Kavşağa hızlı girdi apartmana daldı! Aydın’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü dehşet saçtı





YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Önce yoldaki bir şahsı çarptığı sonra ise apartmana çarptığı öğrenilen otobüs kazasında muavin Gökhan Cansızkaya'nın hayatını kaybettiği şoför İsmail Yıldırım ile birlikte 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Kazadan hemen 9 dakika sonra olay yerine gelen Aydın AFAD ekipleri kısa sürede kazaya müdahale ederek yaralıları otobüsten ve sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların 1'nin ağır olduğu öğrenildi.

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