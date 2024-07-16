16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kavşağa hızlı girdi apartmana daldı! Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü dehşet saçtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 16:01
ABONE OL
Kavşağa hızlı girdi apartmana daldı! Aydın’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü dehşet saçtı

Aydın'da hızlı girdiği kavşakta kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarında bulunan apartmana daldı. Feci kazada otobüs muavini hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren yolcu otobüsü karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı. Kaza yerine 9 dakikada ulaşan Aydın AFAD ekipleri otobüste sıkışanları kısa sürede tahliye edip sağlık ekiplerine teslim etti.



APARTMANA DALDI
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinden Adana'ya gitmek üzere Didim Otogarı'ndan 16 yolcusu ile hareket eden Akdeniz Firması'na ait 07 AK 738 plakalı yolcu otobüsü kaptan İsmail Yıldırım ile hareket etti. Yaklaşık 50 kilometre sonra Söke Yenidoğan'daki akıllı kavşağa gelen yolcu otobüsü kavşağa süratli girince direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje aştıktan sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.



YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Önce yoldaki bir şahsı çarptığı sonra ise apartmana çarptığı öğrenilen otobüs kazasında muavin Gökhan Cansızkaya'nın hayatını kaybettiği şoför İsmail Yıldırım ile birlikte 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazadan hemen 9 dakika sonra olay yerine gelen Aydın AFAD ekipleri kısa sürede kazaya müdahale ederek yaralıları otobüsten ve sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların 1'nin ağır olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör