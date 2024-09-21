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Şırnak'ta ağacın yanına yıldırım isabet etti! 8 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 16:40
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Şırnak’ta ağacın yanına yıldırım isabet etti! 8 kişi yaralandı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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