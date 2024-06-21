Konya’da korkunç kaza! Önce duvara çarptı sonra takla attı: 4 ölü, 2 yaralı

Şarampolde ters dönüp alev alan otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik ile Uğur Çelik (27), Zeynep Çelik (28) ve Emine Gezer (50) yaşamını yitirdi, Şenay Çakmak (29) ile oğlu İdris Çakmak (3) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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