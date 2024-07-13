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Yolcu otobüsü alev alev yandı yolcular tahliye edildi

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 13.07.2024 10:17 Güncelleme: 13.07.2024 11:32
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Yolcu otobüsü alev alev yandı yolcular tahliye edildi

Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Otobüste bulunan yolcular son anda kurtarıldı.

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