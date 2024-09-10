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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 05:57
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Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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