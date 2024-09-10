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Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri OVP hedefleriyle uyumlu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.09.2024 17:54 Güncelleme: 10.09.2024 17:58
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Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri OVP hedefleriyle uyumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Şimşek yaptığı açılamada, "İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu" ifadelerine yer verdi.

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