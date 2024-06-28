Piyasalar FATF'ın kararına kilitlenmişti! Türkiye "gri liste"den çıkarıldı! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: Başardık
Türkiye'de piyasalar tamamen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşımda bulundu. FATF da resmi açıklama yaparak Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Gri listeden çıkarılma kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi. A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem ve AB Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de piyasalar tamamen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı.
OECD'nin açıklamasına göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkardı. Genel Kurul, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.
Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır." denildi.
İşte o açıklamanın tamamı
28 HAZiRAN 2024 Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.
Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.
Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: ULUSLARARASI KAYNAK GİRİŞİ HIZLANACAK
Gri listeden çıkma kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kararın resmen duyurulmasının ardından A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Arda Coşar kararla ilgili değerlendirme yaptı.
Ekonomist Arda Coşar: Türkiye'nin gri listeden çıkması beklenen bir durumdu. Geçtiğimiz sene seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin önceliklerinden biriydi. Bununla ilgili birçok hazırlık çalışması yapıldı. En son kripto para piyasası ile ilgili düzenleme geldi. Gri listeden çıkmak için bütün şartlar yerine getirilmiş oldu.
Beklenen gerçekleşti. Bu durum piyasalarda bir miktar fiyatlandı. Genel manasıyla olumlu bir durum. Uzun vade için düşünürsek hem borsa hem de diğer ürünler için olumlu bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen fonlar, yabancı yatırımcılar için işler kolaylaşacak. Aynı şekilde yurt dışında finansman alan şirketlerin finansman imkanları kolaylaşacak. Gri listeden çıkıp beyaz listeye girmek finansman açısında olumludur.
YATIRIM FONLARININ ROTASI TÜRKİYE OLACAK
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.
Türkiye'nin gri listeden çıkması ile ilgili A Haber canlı yayınında Faruk Erdem ve AB Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...
Faruk Erdem: Bu bir imaj meselesidir. O kurulun tavsiyelerine uyma mecburiyeti yok ama bir imaj söz konusu. Yanabcı yatırımcılar tek başına buna bakmıyor ama ilgilendiği konulardan bir tanesidir. Gri listeden çıkıyor olmak önemli. Bu listede olan ülkelerin sermeye girişlerinin azaldığı görülüyor. Gri listeden ülkelerde ise arttığı görünüyor. Yabancı sermayenin gelişini olumlu yönde etkiliyor. MASAK yasa dışı paraya karşı ciddi bir mücadele veriyor.
Kripto para ile ilgili düzenleme de Meclis'ten geçti. Kripto paralar da suçun finansmanında kullanılan bir yöntemdi. Onlar da SPK'nın denetimine girdi. Hapis cezaları getirildi. Önemli adımlar atıldı. İşte tüm bu hamleleri yapıyor olmak yabancı sermayenin gelişini kolaylaştıracak.
AB Capıtal Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan: Evet bence bu iş tamamlandı. Bakan Mehmet Şimşek'in Singapur'da tam da gri liste konuşurken başka bir şeyi ima ederek tek kelimelik mesaj göndermesi mümkün değil. Bence artık başardık. Gri listeden çıkmış olduğumuz aslında ilan edildi. Tebrik etmek lazım gerçekten bunun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu. Önemli bir adım. 2021 yılında Türkiye bu listeye girmişti. Gri liste ama ekonomi üzerinde kara bulutlar estiren bir durum.
Gri listeden çıkılmış olması elbette uluslararası sermaye açısından önemli olacaktır. Türkiye ciddi şekilde çalışma yürüttü. Bakan Şimşek de bu çabanın görünmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye bunu sonunda başardı.
ŞUBAT AYINDA 'EYLEM PLANI MADDELERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI' DENİLMİŞTİ
Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alınmıştı.
FATF şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti.
FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir" ifadesi kullanılmıştı.
Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin gri listeden çıkma sürecini değerlendirdi. Güngör, Türkiye'nin gri listeden çıkması durumunda yatırım sürecinin hızlanacağını ifade etti.
İşte Dilek Güngör'ün "Gri liste..." başlıklı yazısından o bölüm
Herkesin beklediği karar bugün açıklanıyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar Türkiye saatiyle saat 12.00'de genel kurul kararlarını duyuracak.
Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Biliyorsunuz, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ediyor FATF… Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yapılanlara bakıyor. 1989'da OECD bünyesinde kurulan bir örgüt… Dünyada 200'den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiş durumda… Türkiye 1991'de üye oldu. Ülkelerin FATF tavsiyelerine uyup uymama mecburiyeti yok. Ama uyarlarsa da dış yatırımcı nezninde imajları düzeliyor. Bu da yabancı yatırımcı açısından önemli bir gösterge oluyor.
Türkiye'yi 2021'de gri listeye almışlardı. Gri listeden çıkmak için bir ülkenin FAT ile üzerinde mutabakata vardığı eylem planını tamamlaması gerekiyor. Türkiye de çok uzun zaman önce eylem planındaki 40 standardın 39'unu tamamladı.
FATF, en son Şubat'taki genel kurulda 2021'den beri izledikleri Türkiye'nin eylem planını tamamladığına hükmetti. Dolayısıyla teknik olarak gri listeden çıkış için bir engel kalmamış durumda...
Tabii siyasi bir karar çıkmazsa!
Neden böyle diyorum?
Zira kurulda kararlar oybirliği ile alınıyor. Geçmişte listeye neden aldıklarını biliyoruz. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor. Umarım da olur...
Peki gri listeden çıkılırsa ne olacak?
Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?
Elbette hayır…
Ama bu bir referans oluyor.
Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.
Gri listeye alınan ülkelerde sermaye girişlerinin ortalama olarak GSYH'nin yüzde 7.6'sı, doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 3 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız durumda TL varlıklara yabancı ilgisinin artması söz konusu olacak.
Genel Kurul'un tamamen siyasi saikle hareket etmesi durumunda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde borsada yaşanan yabancı hareketini mercek altına alması gerekecek!
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