Piyasalar FATF'ın kararına kilitlenmişti! Türkiye "gri liste"den çıkarıldı! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: Başardık

Beklenen gerçekleşti. Bu durum piyasalarda bir miktar fiyatlandı. Genel manasıyla olumlu bir durum. Uzun vade için düşünürsek hem borsa hem de diğer ürünler için olumlu bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen fonlar, yabancı yatırımcılar için işler kolaylaşacak. Aynı şekilde yurt dışında finansman alan şirketlerin finansman imkanları kolaylaşacak. Gri listeden çıkıp beyaz listeye girmek finansman açısında olumludur.

YATIRIM FONLARININ ROTASI TÜRKİYE OLACAK

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gri listeden çıkması ile ilgili A Haber canlı yayınında Faruk Erdem ve AB Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...