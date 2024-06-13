Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! Vergisel düzenlemeleri içeren paket TBMM’ye sunulacak | Borsaya vergiyi erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunlar söyledi:

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.