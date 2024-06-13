Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! Vergisel düzenlemeleri içeren paket TBMM'ye sunulacak | Borsaya vergiyi erteliyoruz
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemeleri içeren paketin çok yakında TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Bakan Şimşek paylaşımında, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak." dedi. Ayrıca borsaya yönelik taslak vergi çalışmasına da değinen Şimşek, "Yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisel düzenlemeleri içeren paketin çok yakında TBMM'ye sunulacağını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunlar söyledi:
Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.
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