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Tekirdağ'da vahşet! 2 yaşındaki bebek darp edildi | Anne gözaltında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 17:58 Güncelleme: 10.09.2024 18:04
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Tekirdağ’da vahşet! 2 yaşındaki bebek darp edildi | Anne gözaltında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Darp edilen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri olan anne adliyeye sevk edildi.

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