Enflasyonda tek haneli dönem ne zaman? Bakan Şimşek o tarihe dikkat çekti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enflasyon mesajı veren Bakan Şimşek, tek haneli rakamların görüleceği tarihi duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı konuşmada enflasyon mesajı verdi.
Bakan Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor. Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yaptı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir.
Eğer korumacı eğilimler güçlü kalmaya devam ederse küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğindeyiz."
Bakan Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılıyor. Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.
Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.
Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.
Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.
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