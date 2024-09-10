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Bolu'da orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 10.09.2024 17:45 Güncelleme: 10.09.2024 17:47
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Bolu’da orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor.

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