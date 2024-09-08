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TEM'de tır yangını! Bölgede trafik kilit

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 13:18 Güncelleme: 08.09.2024 13:43
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TEM’de tır yangını! Bölgede trafik kilit

Ümraniye TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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