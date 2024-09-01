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Narin Güran'ı arama çalışmaları 12. günde de sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:45 Güncelleme: 01.09.2024 10:50
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Narin Güran’ı arama çalışmaları 12. günde de sürüyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye, küçük Narin'den gelecek iyi haberleri beklerken son olarak amcası S.G. dün gözaltına alınmıştı. Amca S.G.'nin aracında yapılan incelemede Narin'e ait DNA'lar bulunmuştu.

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