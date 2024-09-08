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Mardin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala uçtu

Giriş: 08.09.2024 11:55
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Mardin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala uçtu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tütün toplama işçilerini taşıyan minibüs, inşaat halindeki sulama kanalına uçtu. Kazada, 21 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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