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Mersin'de sokak ortasında kanlı infaz! Tartıştığı kadını vurup intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 07.09.2024 21:50 Güncelleme: 07.09.2024 22:40
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Mersin’de sokak ortasında kanlı infaz! Tartıştığı kadını vurup intihar etti

Kan donduran dehşet, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor. İşte detaylar...

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