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38 gün süren çalışmalar tamam! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 21:26 Güncelleme: 07.09.2024 21:31
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38 gün süren çalışmalar tamam! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı. 38 gün süren çalışmaların tamamlanmasının ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğunluk da sona erdi.

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