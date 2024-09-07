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İstanbul Emniyeti harekete geçti! İşte eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 23:18
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İstanbul Emniyeti harekete geçti! İşte eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda güvenliğin sağlanması için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı. 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi. Toplam 1290 okulun giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple tedbirler alınacak.

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