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Ankara'da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! "Ben sana yapacağım demiştim"

Kan donduran vahşet Ankara'da yaşandı. İddiaya göre Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi. Kan donduran olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş: 30.07.2024 19:13 Güncelleme: 30.07.2024 19:43
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Ankara’da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! Ben sana yapacağım demiştim

Kan donduran vahşet, Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı.

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Ankara’da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! Ben sana yapacağım demiştim

BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI
Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

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Ankara’da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! Ben sana yapacağım demiştim

KANLAR İÇİNDE VİDEOSUNU ÇEKTİ: 'BEN SANA YAPACAĞIM DEMİŞTİM'
Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi.

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Ankara’da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! Ben sana yapacağım demiştim

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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Ankara’da kan donduran vahşet! Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürdü | Yetmedi kanlar içinde videosunu çekti! Ben sana yapacağım demiştim

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Enes Çekici'nin elindeki bıçağı Hasan Esen'e savurduğu, Esen'in aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı, bu sırada Enes Çekici'nin cep telefonu ile görüntü çektiği görüldü.