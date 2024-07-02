Başkentte baba vahşeti! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Başkentte kan donduran bir vahşet yaşandı. Cani baba aynı tabanca ile önce çocuklarını ardından kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.