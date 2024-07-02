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Başkentte baba vahşeti! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 23:32 Güncelleme: 02.07.2024 23:47
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Başkentte baba vahşeti! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir baba dehşet saçtı. 14 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğunu rehin alan cani baba tabancayla önce çocuklarını vurdu ardından aynı silahla intihar etti. Kan donduran olayda baba ve 2 kardeşin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başkentte kan donduran bir vahşet yaşandı. Cani baba aynı tabanca ile önce çocuklarını ardından kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

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