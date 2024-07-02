Başkentte baba vahşeti! Rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir baba dehşet saçtı. 14 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğunu rehin alan cani baba tabancayla önce çocuklarını vurdu ardından aynı silahla intihar etti. Kan donduran olayda baba ve 2 kardeşin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Başkentte kan donduran bir vahşet yaşandı. Cani baba aynı tabanca ile önce çocuklarını ardından kendini vurdu.
Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...
- Polis, başkomiser zamlı maaşlar 2024 | EGM polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni emekli polis, emekli başkomiser aylıkları...
- Zamlı 2024 Bekçi maaşları ne kadar? Temmuz ayı çarşı ve mahalle bekçisi maaş zammı | İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...
- ZAMLI Genel Müdür 1/4 maaşları ne kadar oldu? 2024 Temmuz yeni Genel Müdür maaşlar kaç TL?
- Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...
- Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!
- Türkiye'de il haritası sıfırlanıyor! 82 83 84 85 plakalı iller çizildi
- Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?