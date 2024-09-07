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Kışın olmazsa olmazı! Yiyen bir tabak daha istiyor üstelik çıtır çıtır: İşte damak çatlatan turşu tarifi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.09.2024 19:38 Güncelleme: 07.09.2024 20:38
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Kışın olmazsa olmazı! Yiyen bir tabak daha istiyor üstelik çıtır çıtır: İşte damak çatlatan turşu tarifi

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte hazırlıklar da başladı. Menemenden konservelere, soslardan saçlara kadar pek çok çeşit ile kış için ayrı ayrı lezzetler hazırlanıyor. Bunlardan biri de kışın sofraların olmazsa olmazı turşu. Vatandaşlar turşu kurmak için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da turşunun lezzetli olması için tarifler arıyor. Bu tarif ile turşularınız hem lezzetli hem de çıtır çıtır olacak. Damat çatlatan ve yiyenin bir tabak daha isteyeceği turşu tarifini ve püf noktalarını ustası A Haber ekranlarında anlattı. İşte çıtır çıtır ağız sulandıran turşu tarifi ..

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