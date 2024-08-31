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Bolu Dağı tünelindeki çalışmalar tamamlanıyor: İstanbul yönünde 67 metre uzayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:27 Güncelleme: 31.08.2024 14:42
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Bolu Dağı tünelindeki çalışmalar tamamlanıyor: İstanbul yönünde 67 metre uzayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren portalın Kaynaşlı yönünde uzatılması çalışmaları 31 Temmuz’da başladı. Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde 50 gün sürmesi planlanan çalışmalarım 19 Eylül'de tamamlanacağını söyleyen Uraloğlu "Tünelin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünü 67 metre uzatıyoruz" dedi. İşte detaylar...

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