04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:09
ABONE OL
Bolu Dağı Tüneli’ndeki çalışmalar 10 gün erken bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaların beklenenden 10 gün önce bitirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli’ndeki 8 ya da 9 Eylül’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör