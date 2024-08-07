07 Ağustos 2024, Çarşamba
Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü kapalı. Abant-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesimde, Bolu Tüneli dahil çelik konstrüksiyon uzatmaları ve viyadüklerde derz değişimi yapılacak. Sürücüler, tünelin ne zaman trafiğe açılacağını merak ediyorlar. İşte Bolu Dağı Tüneli'ndeki son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:56