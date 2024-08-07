Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

Bolu Dağı Tüneli, yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünden kapatıldı. İstanbul yönündeki trafik Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Bu süreçte İstanbul yönündeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden yönlendirilecek. Ankara istikametindeki trafik ise normale devam ediyor. Sürücüler, tünelin ne zaman açılacağını merakla bekliyor.