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Haberler Galeri Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü kapalı. Abant-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesimde, Bolu Tüneli dahil çelik konstrüksiyon uzatmaları ve viyadüklerde derz değişimi yapılacak. Sürücüler, tünelin ne zaman trafiğe açılacağını merak ediyorlar. İşte Bolu Dağı Tüneli'ndeki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 07:56
Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

Bolu Dağı Tüneli, yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünden kapatıldı. İstanbul yönündeki trafik Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Bu süreçte İstanbul yönündeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden yönlendirilecek. Ankara istikametindeki trafik ise normale devam ediyor. Sürücüler, tünelin ne zaman açılacağını merakla bekliyor.

Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

İstanbul Yönü Kapalı, Trafik Alternatif Yollara Yönlendiriliyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yürütülen yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Geçen yıl Ankara yönü 90 metre uzatılırken, İstanbul yönünün 67 metre daha uzatılması için başlatılan çalışmalar kapsamında tünelin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Abant gişelerinden D-100'e çıkan araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola bağlanabilecekler.

Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

Tünel Çalışmaları ve Kapanma Süresi

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz değişimleri nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması öngörülüyor.

Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, İstanbul yönündeki çalışmaların Temmuz ayında başladığını ve yaklaşık 50 gün süreceğini belirtti. Ayrıca, çalışmaların ardından tünelin Eylül ayının sonunda açılması planlanıyor.