Eskişehir saldırganı yaralamıştı! Günler sonra olay yerine gitti yaşadığı dehşeti anlattı
Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran Arda K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan 57 yaşındaki Cumali Özemek günler sonra olayın yaşandığı bölgeye giderken dehşet anlarını anlattı.
Türkiye'nin konuştuğu olay 12 Ağustos günü Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na yaşandı. 18 yaşındaki Arda Küçükyetim maske, hücum yeleği, kask ve gözlük takıp gelerek 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifadesi tamamlanan Arda Küçükyetim, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen bahse konu çay bahçesinde oturan vatandaşların konuyu halen daha tartıştığı ve tedirginliği devam ediyor.
Olayda boynundan ciddi bir yara alan 57 yaşındaki Cumali Özemek, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki 8 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.
OLAY YERİNE GİTTİ!
Taburcu olduktan sonra 2 gün evinde istirahat eden Özemek, tüm cesaretini toplayarak, bıçakladığı Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine geldi.
Burada arkadaşları ile sohbet eden Cumali Özemek, olayın şokunu halen atlamadığını dile getirdi. Arkadaşlarının sürekli 'geçmiş olsun' deyip halini, hatırını sorduğu Özemek, iyileştiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
"YİNE OLACAK DİYE KORKUYORUM"
Olay anını ve başından geçenlerini anlatan Cumali Özemek, "Çay ocağında oturuyorduk. Arkadaşım beni çay içelim diye çağırdı. Çayı karıştırmadan arkamdan bıçağı sapladı. Haberimiz yoktu. Ben, 'Bu herhalde terörist' dedim. Ondan sonra bir baktım, elinde döner bıçağı gibi bir bıçağı sallayarak geldi. Sonra dönüp gitti. Marketin orada polisler yakalamış. Ben 8 gün hastanede yattım. Allah'a hamdolsun, şu an çok çok daha iyiyim. Yine yaralandığım parka geldim ama tedirginlik var. Yine olacak diye korkuyorum. Hiç tanımam bile, ben onu telefonda gördüm. Buraya gelse, maskeyi çıkartsa yine tanımam. Kafasında miğfer, yüzünde beyaz bir maske vardı. Ancak yine geldim, burada sohbet ediyorum. Başka gidecek yer yok" dedi.
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