Eskişehir saldırganı yaralamıştı! Günler sonra olay yerine gitti yaşadığı dehşeti anlattı

"YİNE OLACAK DİYE KORKUYORUM"

Olay anını ve başından geçenlerini anlatan Cumali Özemek, "Çay ocağında oturuyorduk. Arkadaşım beni çay içelim diye çağırdı. Çayı karıştırmadan arkamdan bıçağı sapladı. Haberimiz yoktu. Ben, 'Bu herhalde terörist' dedim. Ondan sonra bir baktım, elinde döner bıçağı gibi bir bıçağı sallayarak geldi. Sonra dönüp gitti. Marketin orada polisler yakalamış. Ben 8 gün hastanede yattım. Allah'a hamdolsun, şu an çok çok daha iyiyim. Yine yaralandığım parka geldim ama tedirginlik var. Yine olacak diye korkuyorum. Hiç tanımam bile, ben onu telefonda gördüm. Buraya gelse, maskeyi çıkartsa yine tanımam. Kafasında miğfer, yüzünde beyaz bir maske vardı. Ancak yine geldim, burada sohbet ediyorum. Başka gidecek yer yok" dedi.