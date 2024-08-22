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Ankara'da "maymun çiçeği" karantinası iddiası! Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 12:10 Güncelleme: 22.08.2024 12:20
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Ankara’da maymun çiçeği karantinası iddiası! Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde 4 hastanın "maymun çiçeği" şüphesi ile karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık iddiaları yalanlarken, Türkiye'de maymun çiçeği virüsü olmadığını bir kez daha yineledi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülen bir kişinin M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Ayrıca 3 M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı önü sürüldü.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan yetkililer, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının olmadığını belirtti.

Maymun Çiçeği hastalığından bir görünümMaymun Çiçeği hastalığından bir görünüm

BİR AÇIKLAMA DA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İşte Sözcü'nün ʺMaymun Çiçeğiʺ karantinası iddiasıİşte Sözcü'nün ʺMaymun Çiçeğiʺ karantinası iddiası

İDDİAYI ORTAYA SÖZCÜ ATMIŞTI
"Ankara'da maymun çiçeği karantinası" iddiasını CHP'nin yayın organlarından Sözcü ortaya atmıştı. Sözcü Gazetesi, 3 M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddia etti.

Sağlık Bakanı Kemal MemişoğluSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

BAKAN MEMİŞOĞLU DÜN DE "VAKA YOK" DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da dün maymun çiçeği hastalığı ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Memişoğlu, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini kaydederek, "Şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

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