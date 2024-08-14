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Eskişehir saldırganının arkadaşı anlattıklarıyla kan dondurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 11:18
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Eskişehir saldırganının arkadaşı anlattıklarıyla kan dondurdu!

Eskişehir'de Arda K. isimli cani, başına kask, yüzüne de maske taktı. Elindeki bıçakla önünü gelene saldırdı. Tutuklanarak cezaevine yolladı. Yakın arkadaşının anlattıkları ise herkesi şoka uğrattı.

Türkiye'nin konuştuğu olay Eskişehir'de yaşandı. 18 yaşındaki Arda K., başına kask, yüzüne maske taktı. Önüne çıkan herkese bıçakla saldırdı. O anları da kamerayla kayıt altına aldı. 5 kişiyi bıçaklayan cani, dün tutuklandı.

ARDA'NIN ARKADAŞI KONUŞTU!
Arda K.'nın, mesajlaşma uygulamasından arkadaşı olan 17 yaşındaki Ayaz Bulut ise olay sonrası açıklamalar yaptı.

"BABAM BENİ DÖVÜYOR!"
Bulut, "Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden 'Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum.

"GARİP BİR ÇOCUKTU"
Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. 'Babam beni dövüyor' diyordu.

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"
Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum. Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Psikolojisi bozuk olduğu için bunları yaptığını düşünüyorum. Oyun oynarken bana 'Ben bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım' gibi şeyler söylüyordu.

Ben onun tedavi görmesini ve cezası ne ise çekmesini düşünüyorum. Aile sevgisi gerçekten çok önemli. Çocuğunuzu ilgisiz bırakmayın. Arkadaş çevresine çok dikkat etsin. Sosyal medya kullanımına çok dikkat etsinler" dedi.

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