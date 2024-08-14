Eskişehir’deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

Arda K, Pazartesi akşamı Call Of Duty adlı bilgisayar oyunundaki gibi Nazilere ilişkin "Kara Güneş" sembolü olan bir hücum yeleği giyip maske ve kask taktı.



Beline bağladığı balta ve bıçakla çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak yaraladı. Bu anları bir de kask kamerasıyla canlı yayınladı.