14 Ağustos 2024, Çarşamba
Eskişehir'deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış
Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan zanlı yakalanarak tutuklandı. 18 yaşındaki Arda K. hakkında yeni detaylara ulaşılırken evinden çıkanlar dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:54