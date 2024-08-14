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Eskişehir'deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan zanlı yakalanarak tutuklandı. 18 yaşındaki Arda K. hakkında yeni detaylara ulaşılırken evinden çıkanlar dehşete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:54
Eskişehir’deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Tepebaşı Camii yanındaki çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. adlı saldırgan hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

Eskişehir’deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

Arda K, Pazartesi akşamı Call Of Duty adlı bilgisayar oyunundaki gibi Nazilere ilişkin "Kara Güneş" sembolü olan bir hücum yeleği giyip maske ve kask taktı.


Beline bağladığı balta ve bıçakla çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak yaraladı. Bu anları bir de kask kamerasıyla canlı yayınladı.

Eskişehir’deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği Arda K. gözaltına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 2'si ağır, 5 yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir’deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada; anne ve babasının bir fabrikada işçi oldukları öğrenilen Arda K'nın, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına ulaşılamadığı bildirildi.

Eskişehir’deki baltalı saldırganın evinden çıkanlar dehşete düşürdü! Planı deşifre oldu | O teröristleri örnek almış

SALDIRI İÇİN EL KİTABI YAZMIŞ...

Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu ve bu oyunlardan etkilenerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K'nın; saldırıdan önce "Mass Cleaner El Kitabı" başlığıyla yazdığı bir blog yazısında saldırıyı adım adım planladığına ilişkin ifadeler yer aldı.