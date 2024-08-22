Konya'da kan donduran cinayet! Otomobilde öldürdü: Polis merkezine gidip teslim oldu
Konya'da cani koca Bekir Durmaz, eşi Elif Durmaz'ı otomobil içerisinde bıçaklayarak öldürdü. Durmaz daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Öldürülen kadının boşanma aşamasında olduğu ve kıskançlık yüzünden öldürüldüğü öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bekir Durmaz (53) ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı (37) arayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi. Kız kardeşinin evinde yaşayan Elif Durmaz, eşinin teklifini kabul etmesinin ardından Bekir Durmaz eşini 42 ADD 102 plakalı otomobili ile aldı. Daha sonra ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma Tartışma sırasında Bekir Durmaz. yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİS MERKEZİNE GİTTİ
Sürücü, daha sonra aracında bıçaklanmış haldeki eşiyle Özalkent Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı Bekir Durmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim" dediği öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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