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Haberler Galeri Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yaralananlar yaşadıkları dehşeti anlattı: "Adamı görünce terörist zannettim"

Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yaralananlar yaşadıkları dehşeti anlattı: "Adamı görünce terörist zannettim"

Türkiye, Eskişehir'deki saldırıyı konuşmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Arda Yetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Hastanede tedavi gören yaralılar, yaşadıkları korkuyu anlattı. Yaralılardan 1 çocuk babası Cumali Özemek (57), boynundan bıçaklandığını belirterek "Elinde döner bıçağı gibi bir bıçağı sallayarak geliyordu. Boğazıma vurdu bıçağı. Durup, dururken kimsenin suçu yok. Kasklı, kadın mı erkek mi belli değildi. Herkes telaşa kapıldı, birbirine girdi millet. Adamı görünce terörist zannettim." dedi.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:49
Eskişehir’deki bıçaklı saldırıdaki dehşette yaralananlar o anları anlattı: Adamı görünce terörist sandım

Eskişehir'deki saldırı Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırıdaki dehşette yaralananlar o anları anlattı: Adamı görünce terörist sandım

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Arda Yetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırıdaki dehşette yaralananlar o anları anlattı: Adamı görünce terörist sandım

Sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırıdaki dehşette yaralananlar o anları anlattı: Adamı görünce terörist sandım

Olayın ardından şüpheli Küçükyetim'in bıçakla yaraladığı Metin Korkmaz (64), Cumali Özemek, Tevfik Arslan (71), Naşit Özyürek (87), Cemal Altıntaş (51) ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırıdaki dehşette yaralananlar o anları anlattı: Adamı görünce terörist sandım

Yaralılardan Naşit Özyürek'in (87) tedavisi Şehir Hastanesi'nde sürerken, Cemal Altıntaş tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Halen hastanede tedavi gören diğer yaralılar ise yaşadıkları dehşeti anlattı.