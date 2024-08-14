Eskişehir’deki bıçaklı saldırıda yaralananlar yaşadıkları dehşeti anlattı: "Adamı görünce terörist zannettim"

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Arda Yetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı.