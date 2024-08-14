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MSB acı haberi duyurdu! Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 14.08.2024 17:45 Güncelleme: 14.08.2024 17:46
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MSB acı haberi duyurdu! Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit düştüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımMilli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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