Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde Mehmet Ali Horoz isimli asker şehit oldu
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 21 Haziran 2024 günü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleriyle sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı. Temas sırasında 3 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Mehmet Ali Horoz için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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