Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde Mehmet Ali Horoz isimli asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.