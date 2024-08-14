FETÖ’cü teröristler yakalandı! Kaçak şekilde sınırı geçmeye çalışan 3’ü terörist 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.