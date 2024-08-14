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FETÖ'cü teröristler yakalandı! Kaçak şekilde sınırı geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 17:45
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FETÖ’cü teröristler yakalandı! Kaçak şekilde sınırı geçmeye çalışan 3’ü terörist 5 kişi yakalandı

Yasa dışı geçiş ile mücadele sürüyor. Yurdun pek çok noktasında yasa dışı geçişler için çalışmalar devam ederken ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan şahıslar yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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