Pençe-Kilit'ten acı haber! MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
Hain terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde devam ederken operasyon bölgelerinden biri olan Pençe-Kilit'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit olduğunu duyurdu.
Hain terör örgütü PKK ve türevleri mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Teröristlere geçit vermeyen kahraman Mehmetçik titiz çalışmalarını yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürüyor. Teröristlere dar edilen Pençe-Kilit bölgesinden bu kez acı haber geldi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.
Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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