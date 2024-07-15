Gazi ve şehit yakınlarının gözünden o karanlık gece! İhanete de şehadete de tanıklık ettiler| Demokrasiye suikast girişimin perde arkası A Haber'de
Türkiye, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi asker kıyafeti giymiş alçak darbecilerin hain girişimi ile karşı karşıya kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk devletinin emrinde olan güvenlik güçleri ile FETÖ'cülere karşı gövdesini siper etti ve vatanı hainlere teslim etmedi. O gece vatanı uğruna 252 şehit ve 2700’den fazla kişi gazi oldu. A Haber'in 15 Temmuz Şehitler Makamında yaptığı özel yayına şehit ve gazi yakınları katıldı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hafızalara kazınan o anları anlattılar. İşte gazi ve şehit yakınlarının gözünden o karanlık gece…
Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye hain darbe girişimine tanıklık etti. Asker kıyafeti giymiş FETÖ'cü hainler, ellerindeki tüfekleri vatanını savunan Türk halkına çevirdi. Kahraman Türk halkı ise bağımsızlık ve vatan aşkıyla hainlere direndi. O gece vatanı uğruna 2700'den fazla kişi gazi, 252 kişi şehit oldu.
Türkiye'nin en uzun gecesinin demokrasi destanı ile sonlandığı 15 Temmuz'un üzerinden tam 8 yıl geçti. A Haber'in 15 Temmuz Şehitler Makamında yaptığı özel yayına şehit ve gazi yakınları katıldı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hafızalara kazınan o anları anlattılar. İşte gazi ve şehit yakınlarının gözünden o karanlık gece…
15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybeden Şehit Mahir Ayabak'ın ablası Kayra Zehra Ayabak;
"O gün hepimizden habersiniz havalimanına doğru yürüdü. Saat akşam 11 civarı arkadaşları ile havalimanına gittiğinin haberini aldık. Gece 1 civarında babam ile görüşüyor ve o görüşme esnasında bir hava saldırısı gerçekleşiyor ve yaylım ateşi altında kaldıklarını söylüyor. Babam kendini korumasını söylerken bir hengame gerçekleşiyor ve telefonu elden düşüyor. Telefonu almak için uğraştığı esnada kardeşim vuruluyor. Üzerinden 8 yıl geçti fakat Mahir hiç gitmemiş gibi. Takvim bize hala 15 Temmuz 2016. 16 yaşında bir çocuktu Mahir ve her şeyi kenara bırakıp aileme ve vatanımı korumam lazım dedi çıktı meydanlara. Zaten mucize bir çocuktu Mahir. Doğarken de deprem zamanı doğdu. Annem her zaman 'selalarla geldi benim oğlum ve selasıyla gitti' der."
15 Temmuz gecesi Harbiye'de şehit düşen Fahrettin Yavuz'un abisi Fuat Yavuz;
"Biz dört kardeşiz ve yatsı namazını kılmaya Mecidiyeköy'e gittik fakat Fahrettin namazın ardından hepimizden önce çıktı ve eve gitti. Daha sonra beni 2 defa aradı ve darbe olduğunu söyledi ben inanmadım bu ülkede her şey güllük gülistanlık nasıl olabilir dedim. Havalimanının ve köprünün tamamen tanklarla kapandığını söyledi. Daha sonra hemen A Haber'i açtım ve 12 Eylül darbesini de gördüğüm için bunun bir darbe değil kalkışma olduğunu düşündüm. Daha sonra Süleyman Soylu'nun bir bağlantısını gördüm herkesi sokağa davet ediyordu. Ben hemen kardeşlerimi aradım bizim niyetimiz köprüye gelmekti. Fahrettin eşine de bugün gitmezsen yarın geç olur deyip sokağa çıkıyor. Biz Mecidiyeköy'den Harbiye'ye geldik ama nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Tabii başımızda ki dik durunca bizde dik durmasını bilen bir milletiz. O gün başkanımız başka bir yere de gitmeyi bilirdi hayatını kurtarmak için. Canı pahasına Marmaris'ten havalimanına gelmek kolay değildir."
"Biz TRT binasını korumak için oraya gittik ve kardeşimin direkt nişan alarak vurdular. Kafasından nişan alarak G-3 mermisi ile vurdular ve beynin 3'te 2'si dışarıdaydı. Bunların Allah'ı yok bunlar islamiyeti kullanarak bir teröristin peşine giderek 40 yıllık yapılanma ile maymuna dönmüş kişiliklerdir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...