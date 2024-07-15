Gazi ve şehit yakınlarının gözünden o karanlık gece! İhanete de şehadete de tanıklık ettiler| Demokrasiye suikast girişimin perde arkası A Haber’de

15 Temmuz gecesi Harbiye'de şehit düşen Fahrettin Yavuz'un abisi Fuat Yavuz;

"Biz dört kardeşiz ve yatsı namazını kılmaya Mecidiyeköy'e gittik fakat Fahrettin namazın ardından hepimizden önce çıktı ve eve gitti. Daha sonra beni 2 defa aradı ve darbe olduğunu söyledi ben inanmadım bu ülkede her şey güllük gülistanlık nasıl olabilir dedim. Havalimanının ve köprünün tamamen tanklarla kapandığını söyledi. Daha sonra hemen A Haber'i açtım ve 12 Eylül darbesini de gördüğüm için bunun bir darbe değil kalkışma olduğunu düşündüm. Daha sonra Süleyman Soylu'nun bir bağlantısını gördüm herkesi sokağa davet ediyordu. Ben hemen kardeşlerimi aradım bizim niyetimiz köprüye gelmekti. Fahrettin eşine de bugün gitmezsen yarın geç olur deyip sokağa çıkıyor. Biz Mecidiyeköy'den Harbiye'ye geldik ama nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Tabii başımızda ki dik durunca bizde dik durmasını bilen bir milletiz. O gün başkanımız başka bir yere de gitmeyi bilirdi hayatını kurtarmak için. Canı pahasına Marmaris'ten havalimanına gelmek kolay değildir."